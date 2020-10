Esordio stagionale in Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: i nerazzurri volano in Danimarca per sfidare il Midtjylland

Torna la Champions League anche per l’Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dal pesante 4-1 patito sul campo del Napoli nel turno precedente di campionato, volano in Danimarca per affrontare il Midtjylland per la prima giornata del gruppo D. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro l’Odense nel quinto turno della Superliga danese. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘MCH Arena’ di Herning.

FORMAZIONI UFFICIALI DI MIDTJYLLAND-ATALANTA

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba. All. Priske

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel. All. Gasperini