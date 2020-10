Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-3, subito una sorpresa nel gruppo in Champions League dell’Inter: vano il tentativo di rimonta nella ripresa

Il Real Madrid affonda a sorpresa nel debutto in Champions League nel gruppo B, contro lo Shakhtar Donetsk in casa. Ucraini che addirittura passeggiano nel primo tempo, andando a segno tre volte, con Tete (29′), un’autorete di Varane (33′) e Salomon (42′). Nella ripresa, Zidane manda in campo Benzema e Vinicius e va vicino alla clamorosa rimonta. Segnano Modric da fuori (54′) e proprio il giovane attaccante ad appena pochi secondi dal suo ingresso (59′), ma la rimonta non si concretizza. Annullato il pari di Valverde in pieno recupero per fuorigioco, buone notizie per l’Inter che può già allungare sui Blancos.