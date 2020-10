Midtjylland-Atalanta 0-4, i nerazzurri riprendono la marcia in Champions League: vittoria comoda in Danimarca

L’Atalanta torna bellissima in Europa, vincendo per 4-0 in casa del Midtjylland all’esordio nel girone D di Champions League. Sotto una pioggia torrenziale nel primo tempo, dopo una buona partenza dei danesi i nerazzurri dilagano: Zapata mette paura con un palo e un’altra grande occasione, poi insacca al terzo tentativo (26′). Da lì, è dominio totale. Gomez trova un’altra perla con un destro dal limite sotto la traversa (36′), Muriel chiude la pratica (42′) con un tap in sotto porta. Nella ripresa, Pasalic e Ilicic vanno più volte vicini al poker che trova Miranchuk all’89’. Gasperini mette subito in cascina tre punti importantissimi.