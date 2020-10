La Juventus di Andrea Pirlo batte la Dinamo Kiev e comincia con il piede giusto in Champions League. A decidere il match in Ucraina è stato Morata

Comincia con una vittoria l’avventura in Champions League della Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, impegnati in Ucraina contro la Dinamo Kiev di Lucescu, senza Cristiano Ronaldo, ancora fermo per la positività al Coronavirus, ha vinto grazie ai gol di Alvaro Morata. Lo spagnolo, schierato dal primo minuto, come contro il Crotone, si è fatto trovare pronto anche stavolta, regalando i tre punti ai bianconeri, mettendo a segno una doppietta

Un successo dunque che porta ovviamente la Juventus al primo posto nel gruppo G, con il Barcellona, chiamato a rispondere contro il Ferencvaros. La serata a Kiev ha visto anche l’esordio stagionale di Paulo Dybala, in campo dal decimo della ripresa, e l’infortunio di Giorgio Chiellini, fermatosi per un problema muscolare

Dinamo Kiev-Juve 0-2: 49′ e 85′ Morata (J)

Classifica: Juventus 3, Barcellona*, Ferencvaros* e Dinamo Kiev 0

*Una partita in meno