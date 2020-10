Dalla Francia: Dembele ha fatto saltare un clamoroso intreccio di mercato ad appena tre ore dalla conclusione

Il calciomercato è spesso fatto di trattative sfumate in extremis, rifiuti clamorosi che costituiscono delle vere e proprie sliding doors. Soprattutto se si tratta di calciatori importanti che influenzano operazioni milionarie e disinnescano una reazione domino. Come successo per Ousmane Dembele, nome da tempo ormai in uscita dal Barcellona e accostato a ripetizione alla Juventus e poi al Manchester United. In particolare il francese era molto più che a un passo dai Red Devils.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il suo trasferimento in Premier League era cosa fatta, all’ultimo giorno di mercato lo scorso 5 ottobre era tutto fatto e mancavano solo le firme. In quel modo il Barcellona si sarebbe liberato di un ingaggio importante prendendo poi Memphis Depay dal Lione, che a sua volta lo avrebbe sostituito con Islam Slimani del Leicester. Un incastro saltato in serata: alle 19, cinque ore prima della chiusura del mercato, i documenti erano arrivati a tutte le parti in causa per le firme. Ma proprio lì, circa due ore dopo, secondo ‘France Football’, Dembele ha informato tutti che non aveva nessuna intenzione di lasciare il Barcellona. E così il domino è sfumato e Koeman, arrabbiato, non ha potuto riabbracciare Depay, rimasto nella sua squadra come Slimani. Ora si attende l’apertura della sessione invernale per un altro possibile round, in cui magari può rientrare anche la Juventus.