Coronavirus, 19 ottobre: nuovi contagi sotto i 10mila, 73 morti

Il bollettino sul coronavirus del 19 ottobre: i nuovi positivi scendono sotto quota diecimila, ma anche i tamponi sono in calo

I nuovi contagi da coronavirus scendono sotto i 10mila, anche se calano anche i tamponi (meno di 100mila). Sono i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute del 19 ottobre: 9.338 i nuovi positivi, mentre i tamponi sono stati 98.868 con un calo di circa cinquantamila unità. In salita il numero dei morti: sono 73 contro i 69 di ieri, con il totale di deceduti che sale a 36.616.

Per quanto riguarda i ricoveri, aumentano le terapie intensive (+47) che arrivano a 797 totali, così come i ricoveri ordinari (+545) con un totale di 7.676. In isolamento domiciliare ci sono 125.530, mentre in totale gli attualmente positivi sono 134.003.

La Lombardia resta la Regione con più casi pur scendendo sotto quota duemila (1.687), seguita dalla Campania con 1.593 casi: si tratta delle uniche regioni sopra i mille nuovi casi giornalieri.