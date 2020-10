Serie A, Bologna-Sassuolo 3-4 | Rimonta al cardiopalma per De Zerbi!

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi, dopo essere andato in svantaggio di due reti, trova la forza per rimontare e centra una clamorosa vittoria al Dall’Ara

Partita bellissima al Dall’Ara quella fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic ed il Sassuolo di Roberto De Zerbi. In vantaggio ci vanno proprio i padroni di casa con la rete del solito Soriano, centrocampista goleador. Intorno alla mezz’ora arriva il pareggio firmato da Domenico Berardi, succeduto dalla nuova rete del vantaggio di Svanberg. Nella ripresa, un errore marchiano di Locatelli regala ad Orsolini la chance, ed il gol, del 3-1, ma non è finita! Djuricic accorcia subito le distanze e Caputo, da vero rapace d’area, trova il pareggio. Dieci minuti più tardi, su un cross rasoterra in area, Tomiyasu è sfortunatissimo e deposita nella sua rete per il 3-4 finale.

Classifica Serie A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Fiorentina 3, Spezia 3, Parma 3, Cagliari 1, Crotone 1, Torino** 0, Udinese 0

*una gara in più **una gara in meno ° -1 di penalizzazione

