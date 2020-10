Posticipo domenicale della quarta giornata, Roma-Benevento verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo il primo successo in campionato in casa dell’Udinese, Paulo Fonseca spera di ricevere conferme importanti da Roma-Benevento, in programma alle 20.45. Senza l’infortunato Smalling e i positivi al Covid Calafiori e Diawara, i giallorossi affrontano una delle squadre più in salute della Serie A. A parte la brutta sconfitta contro l’Inter, gli uomini di Pippo Inzaghi hanno messo in mostra un buon calcio, conquistando già 6 punti in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Benenvento

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Ibanez, Cristante, Mancini; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 12 punti, Sassuolo* 10, Atalanta* 9, Napoli*° 8, Juventus* 8, Inter* 7, Verona 6, Benevento 6, Sampdoria* 6, Lazio* 4, Roma 4, Cagliari* 4, Fiorentina* 4, Spezia* 4, Genoa** 3, Bologna* 3, Udinese* 3, Parma* 3, Crotone 1, Torino 0.

*una gara in più

**una gara in meno

° -1 di penalizzazione