Le pagelle del primo tempo di Napoli-Atalanta: Lozano è devastante

Le pagelle del primo tempo di Napoli-Atalanta: Lozano devasta la difesa ospite ma i padroni di casa sono nettamente superiori

Era un vero e proprio spauracchio alla vigilia, ma il Napoli dimostra di non avere un gran timore di un’Atalanta in verità molto sottotono. Azzurri che dominano in ogni settore, soprattutto lì davanti dove Osimhen è l’ingranaggio che mancava nel meccanismo di Gattuso. Ai suoi lati ci sono due frecce in condizione strepitosa: Lozano è completamente un’altra persona rispetto allo scorso anno, Politano si muove bene e trova un altro eurogol. Ma la difesa dell’Atalanta è completamente in bambola, con Romero in particolare che viene letteralmente travolto

Le pagelle di Napoli e Atalanta: Osimhen, che crack!

NAPOLI

Ospina 6

Di Lorenzo 7

Manolas 7

Koulibaly 7

Hysaj 6,5

Fabian 6,5

Bakayoko 7

Politano 7

Mertens 6,5

Lozano 7,5

Osimhen 7

ATALANTA

Sportiello 5

Toloi 4,5

Romero 4

Palomino 5

Depaoli 4,5

De Roon 5

Pasalic 5

Gosens 4,5

Gomez 5

Ilicic 4,5

Zapata 5