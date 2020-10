Il Napoli fa strabuzzare gli occhi del suo presidente e dei tifosi, aumentando il rammarico per il match contro la Juventus

Non solo Gattuso. Anche Aurelio De Laurentiis torna sul mancato svolgimento di Juventus-Napoli. La vittoria eccezionale sull’Atalanta ha fatto aumentare la consapevolezza nella propria forza per gli azzurri, oltre al fatto di non aver potuto affrontare i bianconeri in un momento storico favorevole.

Il patron della società partenopea, a metà tra il serio e il faceto, scrive su Twitter: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”.