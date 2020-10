Inter-Milan, Marotta: “I giocatori sono maturi. Conte li avrà spronati bene…”

A pochi minuti dal derby Inter-Milan, Beppe Marotta ha parlato degli obiettivi nerazzurri e non solo

“È stata una settimana difficile per le situazioni legate al Covid-19 e i giocatori le nazionali. Ma come ha detto Conte non dobbiamo cercare alibi e bisogna guardare in avanti con determinazione, chi va in campo oggi può e deve onorare questa maglia”. Sono le parole di Beppe Marotta a pochi minuti dal derby Inter-Milan. Il dirigente nerazzurro sottolinea a ‘Sky Sport’ l’assenza dei tifosi sugli stadi: “Il derby ha sempre un sapore particolare, oggi c’è un grande assente come il pubblico, ci si rende conto anche adesso che il clima è surreale. Dal punto di vista motivazionali ci sono i giocatori, il pubblico trascina ma i giocatori sono maturi, il tecnico li spronerà nel modo giusto. Oggi sono certo che potremo offrire un momento di grande leggerezza di cui abbiamo tanto bisogno”.

Marotta continua: “Inter unica ad aumentare il monte ingaggi? Lo scenario di riferimento è ricco di difficoltà, inquietante. Ci troviamo davanti a una situazione economica che ha costi ma anche ricavi incerti. Le competizioni vanno onorate, tutti i club sono in difficoltà e anche il nostro mercato è stato caratterizzato da questa situazione. Il nostro programma ha subito un rallentamento, abbiamo colto delle occasioni, ma la nostra situazione è uguale agli altri. Cominceremo la Champions, dalla nostra abbiamo la continuità, un allenatore che è con noi già da un anno, pensiamo di poter fare una stagione importante”.