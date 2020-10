Luciano Rindone, intervenuto alla Tv di Calciomercato.it, ha parlato del futuro di Mauro Icardi, lanciando un’idea per il Milan

E’ tempo di derby. Domani alle ore 18.00 a San Siro si scenderà in campo per la quarta giornata di Serie A: Inter e Milan si affronteranno in un match che un tempo prevedeva tanti ex in campo. Oggi i due club non fanno più affari, come succedeva una volta, ma in futuro potrebbe succedere di tornare a vedere chi ha giocato per l’altra squadra. Luciano Rindone – intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it – ha lanciato l’idea Mauro Icardi per i rossoneri ma non solo. Ecco le sue parole anche sul rapporto Eriksen-Conte

