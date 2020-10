Dramma nella notte: è morta a 51 anni la governatrice della Calabria Jole Santelli

Una tragedia colpisce il mondo della politica e non solo. Jole Santelli è scomparsa nella notte: la governatrice della Calabria aveva appena 51 anni. Secondo le prime ricostruzioni pubblicate da ‘repubblica.it’, la presidente della regione è stata trovata in casa esanime da un membro del suo staff. Su diversi organi di stampa stanno arrivando in questi minuti nuove conferme anche sulle possibili cause che hanno portato al decesso di Jole Santelli, avvenuto nella sua abitazione di Cosenza. Si sarebbe infatti trattato di un arresto cardiocircolatorio: la governatrice della Calabria era malata da diverso tempo e lottava contro una patologia tumorale.

Jole Santelli – candidata del centro-destra scelta da Forza Italia – era presidente della Regione dal 15 febbraio 2020 , era stata Deputata dal 2001 al 2020, sottosegretaria di Stato al Ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta. “Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia“, il messaggio di Matteo Renzi sui social.