Coronavirus, allerta in Campania: De Luca chiude scuole e università

Nuova ordinanza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con misure restrittive: chiudono scuole e università

Superati i mille nuovi positivi per la Regione Campania arrivano nuove misure restrittive. Il Governatore De Luca ha deciso di chiudere tutte le scuole primarie e secondarie e di vietare le lezioni in presenza all’Università, ad eccezione di quelle per il primo anno di corso. Lo stop partirà già da domani e si protrarrà almeno fino al 30 ottobre.

Non soltanto scuole chiuse, in Campania a partire da domani entrerà in vigore anche il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie come matrimonio, comunioni e battesimi, con invitati estranei al nucleo familiare convivente. Inoltre, l’ordinanza vieta l’asporto per pub e ristoranti dopo le 21 e sospende le attività di circoli ricreativi e ludici.