Problema al ginocchio per Ivan Perisic, che ha subito una botta nel corso di Croazia-Francia, match di Nations League

Ivan Perisic è uno dei tanti giocatori dell’Inter che sono scesi in campo questa sera con le proprie nazionali. L’esterno, che ha guadagnato la stima di Conte, giocando anche titolare in questa prima fase di stagione, andrà valutato nelle prossime ore.

Il calciatore ha lasciato il campo dello Stadion Maksimir di Zagabria, dove si è giocato Croazia-Francia di Nations League, al 78′. Un cambio forzato per via di una botta al ginocchio.

Perisic tiene dunque in ansia Conte e tutto il mondo Inter per il derby di sabato prossimo che certamente non vedrà presente Young, positivo al Covid-19.