Calciomercato Atalanta, Percassi spiega le cessioni di Kulusevski e Traore

Doppia cessione per l’Atalanta che è riuscita ad incassare senza cedere i suoi titolari: il presidente Percassi parla anche dello Scudetto

Via Kulusevski, via Diallo Traore, confermati in blocco (o quasi) i titolari. L’Atalanta è riuscita ad incassare cifre importanti pur non cedendo i pezzi pregiati della rosa di Gasperini. Anche di questo ha parlato a ‘L’Eco di Bergamo’, il presidente Antonio Percassi: “La mia gioia è stata riuscire a non cedere i titolari – ha spiegato – . Con i ricavati delle cessioni di Kulusevski e Diallo possiamo migliorare anche le nostre strutture”.

Il numero uno bergamasco non cade però nella ‘trappola’ scudetto: “L’Atalanta non la metto nella corsa al titolo, non è l’anno. Si sono rinforzare molte squadre: Juve e Inter sono sopra tutte, poi il Napoli le ha avvicinate. Quindi c’è il gruppo che punta all’Europa e l esorprese. Noi dobbiamo giocare per vincere, in primavera vedremo dove saremo”.