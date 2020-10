Su Twitter il nuovo acquisto della Juventus, Federico Chiesa, finisce nel mirino dopo un gol sbagliato. Ecco alcuni tweet dei tifosi, scatenati

Sono bastati dieci minuti di gara per far finire Federico Chiesa nel mirino dei tifosi. Il nuovo acquisto della Juventus, servito da Belotti, ha sbagliato un gol da posizione più che favorevole nel corso di Polonia-Italia. L’ex Fiorentina non è riuscito a fare meglio, poi, anche in altre occasioni per una prima frazione di gioco decisamente complicata.

I social, ricordando il recente acquisto da parte dei bianconeri per una cifra complessiva di 60 milioni di euro, si sono così letteralmente scatenati.

Su Twitter in molti ne hanno approfittato per sottolineare come sono troppi i soldi investiti dalla Juventus per il giocatore. Altri paragonano Chiesa a Bernardeschi che di certo non ha convinto con la Vecchia Signora in questi anni.

Ecco alcuni tweet:

50 milioni di euro per Chiesa non sono buttati, de più 😱#PoloniaItalia — Massy (@MassiMarz74) October 11, 2020

Con quei soldi si son bruciati un acquisto di valore, valore vero. Chiesa è del livello Bernardeschi e Cuadrado, buono sì ma non vale 60mln. — MinaInterista (@MinaInterista) October 11, 2020

Chiesa vs Poland pic.twitter.com/nKEWn2hBnj — Don Peppino (@DonPeppinoo) October 11, 2020