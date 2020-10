Polonia-Italia chiude l’andata del gruppo 1 della League A della Nations League: gli azzurri di Mancini sono in testa al girone

Con la sfida sul campo della Polonia, si chiude il cammino d’andata dell’Italia nella Nations League. In testa al gruppo 1 della League A con 4 punti in due partite, frutto delle vittorie in Olanda e del pareggio casalingo contro la Bosnia, gli azzurri di Roberto Mancini affrontano la selezione di Jerzy Brzeczek, reduce dal rotondo 5-1 rifilato alla Finlandia in amichevole. Di contro, la selezione italiana arriva all’appuntamento dopo il 6-0 alla Moldavia di quattro giorni fa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Energa Gdansk’ di Danzica.

PROBABILI FORMAZIONI POLONIA-ITALIA

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski;

Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski. CT. Brzeczek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Kean. CT. Mancini

CLASSIFICA GRUPPO 1: Italia 4 punti; Olanda e Polonia 3; Bosnia 1