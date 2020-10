Sfida di cartello nel Gruppo 3 della Nations League, Francia-Portogallo mette di fronte le prime della classe

Nella terza giornata della Nations League, Francia-Portogallo rappresenta senza dubbio il match di cartello. Prime a punteggio pieno nel Gruppo 3, le due squadre si affrontano a partire dalle 20.45 per tentare di conquistare la vetta in solitaria. Una sfida che metterà di fronte tantissimi campioni, a partire da Mbappé e Cristiano Ronaldo, ma non solo. Avanti per differenza reti, i lusitani hanno realizzato un gol in più e subito uno in meno rispetto ai padroni di casa, ma entrambe le squadre hanno rifilato ben quattro reti alla Croazia. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

CLASSIFICA GRUPPO 3: Portogallo e Francia 6; Svezia e Croazia 0