Coronavirus, attività motoria con mascherina: il chiarimento del Viminale

Nuovo chiarimento del Viminale dopo la circolare sull’utilizzo della mascherina in caso di attività motoria

Chiarimento del Viminale dopo la circolare che rendeva obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche in caso di attività motoria. Con un nuovo comunicato il Ministero degli interni ha chiaro che i dispositivi non vanno indossati quando si fa jogging anche se con finalità amatoriali.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ESCLUSIVO Guerra (OMS): “Stop campionato? Spero di no. Stadi aperti, discussione sospesa”

Nel testo pubblicato questo pomeriggio si specifica che per attività motoria “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. In quest’ultimo caso, non sarà necessario le mascherine come già avviene attualmente. Inoltre si chiarisce che anche la bicicletta è equiparata ad attività sportiva e quindi esula dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.