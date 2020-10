Qualificazioni Mondiali 2022, Sudamerica | Colombia e Brasile a valanga

Mondiali 2022, in Sudamerica iniziate le qualificazioni: nette vittorie di Colombia e Brasile nel primo turno contro Venezuela e Bolivia

Due nette vittorie nella notte per iniziare al meglio il cammino delle qualificazioni mondiali. In Sudamerica si è concluso il primo turno delle gare di qualificazioni per Qatar 2022. A Barranquilla la Colombia liquida il Venezuela con un secco 3-0. Gol che arrivano tutti nel primo tempo e sono tutti all’insegna nerazzurra. I gol infatti li firmano Luis Muriel (doppietta) e Duvan Zapata.

Goleada invece per il Brasile, che supera la Bolivia con un netto 5-0. Mattatore della gara è Roberto Firmino, autore di una doppietta. Per i verdeoro in gol anche Marquinhos e Coutinho, oltre all’autorete di Carrasco. I ‘Cafeteros’ e la ‘Seleçao’ volano quindi a 3 punti e raggiungono Uruguay ed Argentina in testa al girone.