Cairo aveva rifiutato l’idea del ritorno di Niang, ma l’attaccante può lasciare comunque il Rennes: accordo raggiunto con il Saint Etienne

Fuori dal progetto Rennes, il futuro di M’Baye Niang sembra essere sempre la Francia. L’attaccante classe 1994, accostato al Torino sul finire del mercato, è rimasto al Rennes. Il presidente Cairo ha rifiutato l’idea di portarlo nuovamente in granata e ha deciso di puntare su altri profili. Il giocatore però sembra pronto a lasciare la Bretagna ed affrontare una nuova avventura.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferisce ‘Le 10 Sport’, i rossoneri bretoni avrebbero raggiunto un accordo con il Saint Etienne per il trasferimento del giocatore. In Francia il mercato interno è ancora aperto e ‘Les Verts’ sarebbero pronti ad acquistare l’attaccante senegalese in prestito secco. L’accordo sembra ormai raggiunto, l’ufficialità è questione di ore.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Genoa-Torino: la data UFFICIALE del recupero