Francia, Edouard e Dubois positivi al Covid-19: Deschamps chiama Mendy

Due defezioni dell’ultima ora per la Francia A e l’Under 21, entrambe per la positività al Covid-19: convocazione extra per Deschamps

Due casi di positività al Covid-19 all’interno della Francia. La nazionale di Didier Deschamps sta preparando le partite contro Ucraina, Portogallo e Croazia ma dovrà fare a meno di Leo Dubois. L’Under 21, invece, rinuncerà a Odsonne Edouard. Sul sito della federazione francese, infatti, sono apparsi i due comunicati ufficiali: “Odsonne Edouard non parteciperà alle partite con Liechtenstein e Slovacchia. Il risultato del suo test per il Covid-19 effettuato questa mattina è risultato positivo. Il giocatore è stato subito messo in isolamento rispetto al gruppo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il classe ’94 del Lione, invece, salterà le sfide con Ucraina, Portogallo e Croazia. “Il suo test per il Covid-19 di questa mattina è risultato positivo e Dubois è stato subito messo in isolamento”. La Francia sottolinea che lo stesso Dubois, come gli altri, si era sottoposto già a un primo tampone che aveva dato esito negativo. Il giocatore tornerà a Lione. Al suo posto, il ct Deschamps ha deciso di chiamare Ferland Mendy del Real Madrid, che si aggregherà al gruppo dopo la partita con l’Ucraina.