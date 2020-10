Il programma della terza giornata di Serie A prevede anche Benevento-Bologna, sfida interessante tra Filippo Inzaghi e Sinisa Mihajlovic

Reduce dalla batosta nel recupero della prima giornata contro l’Inter, il Benevento ospita oggi il Bologna nel terzo turno di Serie A. Filippo Inzaghi cercherà il primo successo casalingo in Serie A sulla panchina dei giallorossi e di mettere altro fieno in cascina dopo i tre punti conquistati in casa della Sampdoria all’esordio. I rossoblu sono reduci dalla bellissima vittoria contro il Parma ma dovranno fare a mendo di Poli, reduce dalla frattura composta a tibia e perone. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Benevento-Bologna

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Moncini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio

CLASSIFICA SERIE A: