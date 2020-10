Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di mercato dopo la gara con la Lazio: le sue dichiarazioni su Victor Moses

Moses potrebbe essere l’ultimo rinforzo dell’Inter in questa finestra di mercato. Il nome dell’esterno nigeriano, già in nerazzurro nella seconda metà della scorsa stagione, è tornato in auge e potrebbe rappresentare l’acquisto last minute di Marotta per accontentare Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, smentite sul PSG: per Joao Mario c’è il Torino – Ultime CM.IT

Lo stesso allenatore salentino ha risposto alle domande proprio sul possibile ritorno di Moses all’Inter in prestito dal Chelsea. Conte a ‘Sky’ ha spiegato: “Sapete bene che non parlo di calciomercato, ci sono i dirigenti. Io do la mia opinione, poi proprietà e dirigenti sanno cosa si può fare e cosa non si può fare”. Il tecnico poi ha continuato: “Non sempre quello che serve si può fare: dovete chiedere a chi di dovere”.