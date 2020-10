Calciomercato Genoa, UFFICIALE rinforzo in attacco: ecco Shomurodov

Colpo in attacco per il Genoa che ha reso noto l’arrivo dell’attaccante Eldor Shomurodov, 25enne proveniente dal Rostov

Dopo giorni tribolati per i molteplici casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore, il Genoa torna a dire la sua anche in sede di calciomercato. La società ligure ha infatti piazzato un colpo in attacco prelevando dal Rostov, Eldor Shomurodov a titolo definitivo per 4 anni come sottolineato anche nella nota ufficiale del club: “Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Fc Rostov il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Eldor Shomurodov, nato a Jarkurgan il 29 giugno 1995. Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30/06/2024″. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

