Bakayoko-Napoli: visite mediche in corso, ultime CM.IT

Il Napoli si prepara ad abbracciare Bakayoko, visite mediche per il centrocampista in arrivo dal Chelsea: i dettagli

Per tutto il calciomercato, il Napoli ha cercato un centrocampista alla Bakayoko, di spessore fisico per il 4-2-3-1. Negli ultimi giorni di mercato e’ cresciuta la fiducia che si potesse arrivare proprio all’ex Milan grazie ai contatti con Gattuso che ha ottenuto il suo sì. Il Napoli ha così battuto la concorrenza dell’Hertha Berlino e del Milan che non e’ riuscito a cedere in tempo Krunic per liberargli il posto in mediana. In tarda mattinata Bakayoko e’ sbarcato a Ciampino, poi si e’ trasferito a Villa Stuart, accompagnato dal Dott. D’Andrea e dal dirigente Maurizio Micheli, per le visite mediche che sono ancora in corso. L’affare si chiude con la formula del prestito secco, il Chelsea collaborerà al pagamento dell’ingaggio.