Granada, c’è la firma del talento Abedini | Le ULTIME di CM.IT

Il Granda ha acquistato il giovane talento kosovaro Abedini: contratto triennale per lui. Le ultime di Calciomercato.it

Nuovo arrivo in casa Granada. Il club spagnolo infatti ha acquistato il giovane talento kosovaro Eris Abedini. Il giocatore, come appreso da Calciomercato.it, ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà alla società iberica. Per lui, centrale di centrocampo classe 1998, nazionale kosovaro nato in Svizzera, contratto di tre anni con gli spagnoli, che verseranno al Lugano, suo vecchio club una percentuale sulla futura rivendita. Abedini inizierà a giocare con la squadra B, ma potrebbe presto essere aggregato alla prima squadra.

