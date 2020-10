L’Udinese perde ancora, questa volta per mano della Roma. Si complica tutto per Gotti incapace di vincere e di segnare

Con un gol di Pedro l’Udinese di Luca Gotti perde ancora, contro la Roma. Per i bianconeri si tratta della terza sconfitta in tre partite di campionato.

I friulani erano chiamati a fare risultato dopo i passi falsi contro il Verona e lo Spezia.

Lo zero in classifica adesso pesa come un macigno sulle spalle di Gotti. Con lo stop per le Nazionali, l’Udinese potrebbe riflettere sulla posizione del suo tecnico dopo questo inizio davvero negativo, che ha visto i bianconeri non riuscire nemmeno a trovare la via della rete.