Calciomercato, ultimi giorni di trattative: Juventus, Inter e Milan ancora a caccia di ultimi ritocchi, ecco il colpo che infiamma il finale

Mancano tre giorni alla fine del calciomercato, tutte le squadre ancora alla ricerca di qualche ritocco in fase conclusiva. Juventus, Inter e Milan in particolare saranno le compagini più attive in Serie A in queste ultime ore di trattative. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarà il colpo principale e più funzionale di questo rush finale. Verdetto favorevole alla Juventus, che con Chiesa si rinforzerebbe nella maniera più adeguata, per il 43,6% dei votanti. A seguire, con il 30,2% dei voti, l’affare Marcos Alonso-Inter, con il rinforzo sulla fascia per i nerazzurri a completare un mercato da scudetto. In terza posizione Tomiyasu, votato dal 26,2% degli utenti come ritocco ideale per un Milan da zona Champions.