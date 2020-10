Coronavirus, bollettino 2 ottobre: 2499 nuovi casi

Bollettino del 2 ottobre sull’epidemia di Coronavirus in Italia: i nuovi positivi sono 2499, 23 i decessi

Sono in leggero calo rispetto a ieri i numeri relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia. I nuovi positivi della giornata di oggi sono 2499, mentre 23 sono i decessi (ieri erano rispettivamente 2548 e 24). Dall’inizio dell’epidemia sono almeno 319908 le persone che hanno contratto il virus. Di queste, 35941 sono decedute, mentre sono state dimesse 229970. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 53997. I tamponi sono stati 120301 (2065 in più rispetto a ieri che erano stati 118236). I pazienti ricoverati con sintomi sono 3142, di cui 294 in terapia intensiva.

