Rio Ave-Milan, furia rossonera: tutti contro Pioli

Tifosi furiosi contro Stefano Pioli per le scelte in Rio Ave-Milan: numerose le accuse all’allenatore rossonero

Tutti contro Pioli. Le scelte dell’allenatore del Milan per la gara di Europa League contro il Rio Ave non sono andati giù ai tifosi che se la sono presa con il proprio tecnico. Sui social le critiche a Pioli sono numerose e tra le accuse c’è quella di aver schierato Maldini e Castillejo. Critiche anche alla società ed in particolare a Paolo Maldini per non aver completato in tempo la rosa.

Una partita che sta perdendo Pioli. Presentarsi in una partita del genere con Maldini centroavanti e tanta superficialità. Troppo sicuro di se. 👋 #RioAveMilan — Rob Serio (@robserio) October 1, 2020

Partita preparata male e giocata peggio.

Alcune scelte di Pioli, Maldini su tutte, fuori da ogni logica.

Giocatori inadatti e nessuna mossa della società per sostituirli.

Se usciamo è perché meritiamo di farlo, niente scuse.

Vergogna @acmilan#RioAveMilan — Mai ‘na gioia (@Una_Gioia_Mai) October 1, 2020

Pioli allenatore mediocre, maldini dirigente mediocre, rosa mediocre. Non capisco di cosa vi stupiate per questo risultato.#RioAveMilan — Riccardo James (@rickyjames87) October 1, 2020