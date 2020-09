Il Parma prova a piazzare lo sprint per un giocatore del Nizza: offerta ufficiale

Il direttore sportivo del Parma Marcello Carli risponde sul mercato al dato delle prime due giornate: zero punti, un solo gol segnato e sei subiti dopo le sfide contro il Napoli e il Bologna. Il Parma vuole rinforzare la solidità della squadra soprattutto a centrocampo e stasera ha sorpassato la Sampdoria e il Verona per Wylan Cyprien del Nizza, centrocampista di grande fisicità e spiccate capacità in fase d’interdizione.

Il Parma, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, ha presentato un’offerta ufficiale di 6 milioni di euro al club francese che riflette sulla proposta ed è pronto a dare una risposta domani al club emiliano. Il Verona puntava sull’amicizia con Tameze, ex compagno di squadra al Nizza, ma il Parma ha compiuto dei passi in avanti più significativi per un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2022.