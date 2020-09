Calciomercato Inter, Godin chiama Nainggolan: “L’ho sentito, ama Cagliari”

Ore calde per il calciomercato dell’Inter in uscita, soprattutto per la questione Nainggolan: in prima persona si è mosso direttamente Diego Godin

Il Cagliari prova l’ennesimo colpo dall’Inter. Dopo Diego Godin, si lavora senza sosta per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna: i rossoblù lo vogliono a tutti i costi, sarebbe il fiore all’occhiello di un calciomercato comunque importante. L’Inter sta sfoltendo la rosa dopo tanti acquisti, a centrocampo c’è traffico e il belga non sembra destinato a restare a San Siro.

Un ruolo decisivo potrebbe giocarlo lo stesso Diego Godin, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha confessato la sua opera di convincimento e non solo con il Ninja: “Ho mandato tanti messaggi a Nainggolan, ma non posso dirvi cosa gli ho scritto. Radja è un grandissimo giocatore e qui lo vogliono sempre, è un idolo del club e anche lui ama Cagliari”. I tifosi e non solo tifano per il ritorno del figliol prodigo, Godin-Nainggolan sarebbe una coppia di grande prestigio per il salto di qualità.