Terzo Tempo CM.IT | Diretta SPECIALE: segui con noi la trasmissione

Ci siamo per il terzo tempo di CM.IT. Sui nostri canali social, Facebook, Youtube e Instagram andremo in onda live alle ore 22

Tutto pronto per il terzo tempo di Calciomercato.it. Sui nostri canali social (Youtube, Facebook e Instagram) stasera andremo in onda live alle ore 22 per una SUPER diretta. Conduce Marco Giordano, ospiti il nostro Daniele Trecca e il professor Della Frera per trattare il ‘caso’ Genoa. Commenteremo anche le ultime news di mercato: seguiteci!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!