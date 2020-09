Coronavirus, bollettino 29 settembre: 1.648 positivi, 24 morti

Il bollettino del Ministero della Salute relativo al 29 settembre sul coronavirus: i nuovi positivi sono 1.648, 24 i decessi

Bollettino del coronavirus del 29 settembre con numero di contagio in aumento rispetto a ieri: sono 1.648 oggi ma a fronte di quasi 40mila tamponi in più (90.185). Il totale dei casi sale a 313.011 con un aumento degli attualmente positivi di 307 unità per arrivare a 50.630. Crescono anche i ricoverati che sono 3.048 in regime ordinario (+71) e 271 in terapia intensiva (+7). Duecentoventinove in più le persone in isolamento domiciliare: il totale arriva così a 47.311.

In crescita purtroppo anche i decessi: oggi sono 24 (ieri 16) per un totale che arriva a 35.875. Crescono i guariti, che oggi sono stati ben 1.316: il totale arriva così a 226.506. Infine, a livello territoriale la Campania si conferma la Regione con più nuovi positivi (286) con il Governatore De Luca che ha emanato una nuova ordinanza con restrizioni su movida e feste. A seguire c’è il Lazio (219) e la Lombardia (203).