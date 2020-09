Alessandro Beltrami, agente di Radja Nainggolan, nella sede dell’Inter per fare il punto con la dirigenza nerazzura sul futuro del centrocampista belga

In casa Inter vanno ancora sciolti gli ultimi nodi relativi al futuro di Radja Nainggolan che nella sfida contro la Fiorentina ha peraltro raccolto minuti nella parte finale della gara. Come testimoniato anche dal video raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, in sede si è tenuto un incontro (già finito) con l’agente del belga, Alessandro Beltrami. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Si è discusso del futuro dell’ex centrocampista del Cagliari, ancora in bilico. Il calciatore cerca spazio all’Inter e Conte gli ha già riferito che non sarà titolare. Negli ultimi giorni di mercato dunque si valuteranno eventuali offerte per il mediano belga anche se ad ora non sembrano essercene. Resta quindi sullo sfondo sempre la possibilità di un ritorno a Cagliari. Anche in questo caso però si parlerebbe di cessione in prestito e non a titolo definitivo come invece sta cercando la stessa Inter.

🎥 #Inter – #Beltrami, agente di Radja #Nainggolan, in sede per fare il punto con la dirigenza nerazzura sul futuro del centrocampista belga 📲 @calciomercatoit #CMITmercato pic.twitter.com/7xb3iUk8Qm — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 28, 2020



