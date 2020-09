Dopo due sole partite, in casa Juventus c’è già chi critica Pirlo, tanta ironia sui social: “Rivogliamo Sarri”

Quando sono passate due sole giornate dall’inizio del campionato, tra i tifosi della Juventus c’è già chi critica Pirlo. Da ieri sera, dopo la prova non entusiasmante contro la Roma, sono iniziati i primi processi social con sostenitori impazienti, tanta ironia e sano sfottò dei rivali e addetti ai lavori. Leggendo alcuni messaggi, tra il serio e il faceto, c’è addirittura chi chiede il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, nome entrato in tendenza su Twitter nelle scorse ore. Il tecnico esonerato ad agosto, in effetti, è stato preso come riferimento per il paragone tra la Juve dello scorso anno e quella del giovane ‘Maestro’, che ha certamente bisogno di ulteriore tempo per plasmare la sua squadra. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi: clicca qui per nuovi dettagli.

Spiegatemi dove questa Juve è superiore, per idee di gioco, a quelle di Allegri e Sarri.

Hanno , di fatto, preso 4 gol dalla Roma, di cui 3 1vs1 con Szczęsny che non si possono vedere.

Costruzione confusa e salvati da Ronaldo.

Bisognerebbe essere più seri, basterebbe questo. — Mr Emanuele Bottoni (@EmanueleBottoni) September 27, 2020

Al comandante Sarri serve tempo, aspettiamo https://t.co/1WPN6T1TFH — Capitano Flint (@FlintCapitano) September 28, 2020

#RomaJuventus

Juve inguardabile, rivogliamo il comandante Sarri. — Massimo (@Massimo92504319) September 27, 2020