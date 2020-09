Bojan Krkic brilla in MLS: splendida rete contro il New York Red Bulls

Bojan Krkic si è reso protagonista di uno splendido gol nel match tra il suo Montreal Impact e New York Red Bulls. Lo spagnolo è stato scelto come migliore in campo

La classe di Bojan Krkic continua ad essere cristallina anche lontano dall’Europa. Negli Stati Uniti stanno imparando ad apprezzare le magie dell’ex romanista, che si è fatto notare anche domenica, nel match tra il suo Montreal Impact e i New York Red Bulls.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bojan Krkic: “Totti persona incredibile. Roma e Milan? Un onore”

Bojan, in avvio di gara, si è reso protagonista di un potentissimo tiro da fuori area che ha concluso la sua traiettoria all’incrocio dei pali. Il match, per il suo club, è concluso con una sonora sconfitta (4-1), ma Bojan è stato comunque scelto come migliore in campo dai tifosi che hanno seguito la sfida per la seconda giornata consecutiva.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, il cuore a metà di Bojan Krkic: “Soffro per Spagna e Italia”