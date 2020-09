Dopo la vittoria, a tavolino, contro la Roma, il Verona ospita per la seconda giornata del campionato di Serie A l’Udinese

La vittoria ottenuta a tavolino contro la Roma, ha fatto balzare il Verona in testa alla classifica, in compagnia di altre cinque squadre. Per la seconda giornata del campionato di Serie A, i gialloblu di Ivan Juric ospitano l’Udinese di Luca Gotti, all’esordio in stagione visto il rinvio al 30 settembre della sfida contro lo Spezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-UDINESE

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric



UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Sassuolo* 4 punti; Genoa, Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina*, Atalanta, Lazio, Benevento, Inter e Verona 3 punti; Cagliari 1 punto; Spezia, Bologna, Udinese, Torino*, Parma, Crotone, Roma e Sampdoria* 0

*una partita in più