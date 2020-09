Primo grande big match del campionato tra la Roma di Paulo Fonseca e la Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo

Dopo la clamorosa sconfitta a tavolino contro il Verona, la Roma ospita la Juventus per la seconda giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Paulo Fonseca, che sul campo avevano pareggiato contro gli scaligeri, ritrovano il capitano Edin Dzeko, che era in procinto di passare proprio ai rivali di giornata prima dello stop alla trattativa. I bianconeri di Andrea Pirlo, reduci dalla rotonda vittoria per 3-0 all’esordio contro la Sampdoria, si affidano, come sempre, alla vena realizzativa di Cristiano Ronaldo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

