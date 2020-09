Milan-Bodo Glimt 3-2, i rossoneri passano in rimonta ma soffrendo con i norvegesi: due gol di Calhanoglu e uno del giovane Colombo. Avversario del playoff il Rio Ave

Il Milan brinda al playoff di Europa League, ma che sofferenza contro il Bodo Glimt. I norvegesi erano avversario temibile vista la miglior condizione fisica e le tante assenze tra i rossoneri, e al 15′ c’è la conferma: Junker batte Donnarumma e porta avanti gli ospiti. Per fortuna, un minuto dopo, Calhanoglu pareggia subito con un gran sinistro all’incrocio. Il Diavolo macina gioco ed occasioni e la ribalta al 32′ con un tocco sottomisura di Colombo, chiamato a sostituire l’indisponibile Ibrahimovic. A inizio ripresa (50′), ancora Calhanoglu, con un destro al volo, sembra chiudere la pratica. Ma risponde Hauge al 55′ con un gran tiro dalla distanza. Il finale per il Milan è in apnea: almeno quattro grandi occasioni per il Glimt per pareggiare, con un grande intervento di Donnarumma su Saeltnes e lo stesso centrocampista che al 92′ cestina il 3-3. Pioli può comunque esultare: al playoff, l’avversario sarà il Rio Ave, che ha battuto il Besiktas ai calci di rigore.