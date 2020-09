I numeri del bollettino sul coronavirus del 24 settembre: crescono i contagi a fronte di più tamponi rispetto a ieri

Cresce il numero di casi Covid in Italia. Il bollettino sul coronavirus del 24 settembre registra 1.786 nuovi positivi per un totale che sale a 304.323 da inizio epidemia. In contemporanea salgono anche i tamponi effettuati: nelle ultime 24 ore sono stati 108.019, quasi cinquemila in più rispetto a ieri.

Crescono purtroppo anche i decessi: sono 23 (ieri 20) per un totale complessivo che sale a 35.781. Crescono anche i guariti: oggi sono stati 1097, facendo salire il totale a 221.762. In terapia intensiva ci sono 246 ricoverati, mentre in regime ordinario i ricoverati sono 2.731 con 43.803 in isolamento domiciliare.

Veneto, Lazio e Lombardia, rispettivamente con 248, 230 e 229 nuovi casi, sono le regioni con il maggior aumento di positivi.