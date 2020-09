Coronavirus, il bollettino del 22 settembre: 1392 positivi, 14 morti

Il bollettino sul coronavirus del 22 settembre: i dati del Ministero della Salute raccontano di 1392 nuovi positivi e 14 morti

Sono 1.392 i nuovi positivi a fronte di 87.303 tamponi (oltre trentamila più di ieri): questi i dati del bollettino sul coronavirus del 22 settembre diffusi come di consueto dal Ministero della Salute. Purtroppo si registrano anche oggi 14 decessi con il totale che sale a 35.738 da inizio emergenza. Il numero complessivo di contagiati in Italia arriva, invece, a 300.897 dei quali attualmente positivi ne sono 45.489. Di questi i ricoverati in terapia intensiva sono 239 con un aumento di 7 pazienti rispetto a ieri.

I ricoverati in regime ordinario sono 2.604, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 42.646. In totale i guari sono 219.670. A livello regionale il Lazio presenta più nuovi casi (238) contro i 182 della Lombardia e i 156 della Campania.