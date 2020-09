Calciomercato Cagliari, colpo vicino dall’Olanda: affondo per Kerk

Cagliari, accordo vicino per Kerk dell’Utrecht: l’esterno olandese può approdare in Sardegna per 7 milioni di euro

Un colpo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. In attesa di chiudere l’affare Godin, con l’uruguagio che ha lasciato ieri Milano in tarda mattinata per approdare in Sardegna, il club del presidente Giulini non si ferma qui. Resta vivo il sogno Nainggolan, ma si guarda anche a rafforzare l’attacco. E il nome più caldo in questo momento arriva dall’Olanda.

Si tratta di Gyrano Kerk, ala destra dell’Utrecht. Il giocatore piace molto in casa rossoblù e secondo il ‘Telegraaf’ il club sardo avrebbe raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore. Non però con il club olandese, che chiede 10 milioni di euro. Il Cagliari si ferma a 7. Un accordo dunque ancora non raggiunto, con il tecnico degli olandesi van den Brom che non è intenzionato a privarsi del giocatore. La società sa però che una cessione di Kerk permetterebbe di ottenere introiti importanti e non è detto che non possa avvicinarsi alle richieste del club sardo.

