Il Napoli opera anche in uscita e non soltanto per i big come Koulibaly: le ultime sulle trattativa per Luca Palmiero (Chievo) e Gennaro Tutino (Salernitana)

Il Napoli lavora tanto sul mercato in uscita, anche sulla sistemazione dei giovani che compongono l’organico di Gattuso. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il

club di De Laurentiis ha raggiunto l’accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto al Chievo Verona di Luca Palmiero, centrocampista classe ’96. Non c’è accordo, invece, ancora tra la Salernitana e Gennaro Tutino: il Lecce e il Pescara potrebbero farsi di nuovo avanti.

