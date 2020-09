Il Crotone ha ufficializzato un altro innesto per la squadra di Giovanni Stroppa: dopo il debutto deludente, il club corre ai ripari

Pedro Pereira è un nuovo giocatore del Crotone. Il terzino portoghese, con un passato in Serie A nelle fila di Sampdoria e Genoa, torna in Italia con la maglia del club calabrese. Operazione in prestito con diritto di riscatto per la società del presidente Vrenna che chiude quindi la nona acquisizione dopo Dragus, Rojas, Riviere, Henrique, Cigarini, Rispoli, Vulic e Magallan.

Pedro Pereira, classe 1998, nella scorsa stagione ha giocato in Inghilterra con il Bristol City. Ora il ritorno in Serie A dove ha già collezionato 53 presenze nelle tre stagioni in Liguria.