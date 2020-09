Juventus-Sampdoria, sorpresa Pirlo | Il messaggio al club

Il giovane Frabotta titolare questa sera contro la Sampdoria. Coperta corta a sinistra: Pirlo chiede rinforzi

Subito una sorpresa nell’undici di Andrea Pirlo, alla prima assoluta sulla panchina della Juventus e in Serie A questa sera nel match della prima giornata contro la Sampdoria. A sinistra spazio per il baby dell’Under 23 Frabotta, che aveva esordito in prima squadra nel match dello scorso campionato contro la Roma sempre all’Allianz Stadium. In panchina De Sciglio, che al pari di Pellegrini (non convocato) resta in partenza. Un chiaro segnale di Pirlo in chiave mercato, con l’allenatore che in attesa che si sblocchi l’affaire Dzeko chiede alla società anche un laterale a sinistra considerando pure l’infortunio ad Alex Sandro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In mediana esordio per il nuovo acquisto McKennie al fianco di Rabiot, inizialmente in panchina sia Bentancur che Arthur. L’altro volto nuovo della ‘Vecchia Signora’, Kulusevski, in fase d’attacco con Ramsey assisterà Cristiano Ronaldo. Pirlo ha seguito con grande attenzione il riscaldamento dei suoi, a bordocampo presente anche la dirigenza al completo con il presidente Agnelli insieme a Paratici, Cherubini e Nedved. A seguire il warm-up della squadra pure gli indisponibili Dybala, de Ligt e Khedira.