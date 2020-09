Fiorentina-Torino è la prima partita della prima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Ci siamo! A poco più di un mese dalla fine di un campionato condizionato dall’emergenza Covid, la Serie A riapre i battenti con Fiorentina-Torino. Una sfida dal sapore storico, che verrà vista con grande curiosità anche per l’esordio di Giampaolo sulla panchina granata. I Viola hanno confermato Iachini, che è pronto a puntare sullo zoccolo duro dello scorso anno per tentare di partire con il piede giusto. Ribery e compagni sperano di confermare una tradizione più che favorevole: l’ultimo successo del Toro al Franchi risale infatti al 2008, in Coppa Italia. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Torino

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.. Allenatore: Iachini

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo; Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.. Allenatore: Giampaolo