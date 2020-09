Serie A, UFFICIALE: tornano i tifosi allo stadio, le partite

Riaprono gli stadi anche se soltanto per poche persone: in Emilia Romagna via libera ai tifosi sugli spalti per due partite di Serie A

Tornano i tifosi sugli spalti: riapertura degli stadi in Serie A, almeno quelli dell’Emilia Romagna. Il presidente Bonacini ha firmato l’ordinanza in deroga con la quale aumenta il numero massimo di spettatori previsti per eventi sportivi nazionali ed internazionali. In particolare per il mondo del calcio sarà possibile assistere dal vivo domenica prossima a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, gare valide per la prima giornata del massimo campionato. La capienza è stabilita in mille persone.

Tra le prescrizioni imposte c’è il divieto di introdurre striscioni allo stadio e quello di assistere all’in piedi all’incontro. Inoltre i gestori dovranno garantire la vigilanza affinché non ci siano assembramenti sia in fase di accesso che di uscita e che il pubblico resti al posto assegnato. Numeri limitati ma comunque un primo passo verso la normalità.